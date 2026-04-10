Bota e njeh si gjeni, por ai as nuk di të programojë?
Bota e sheh Sam Altmanin si një gjeni të teknologjisë dhe një nga figurat kryesore të inteligjencës artificiale, por kolegët e tij në OpenAI e përshkruajnë ndryshe: sipas tyre, ai ka vështirësi të shkruajë kod dhe nuk i kupton konceptet bazë të mësimit të makinës.
Një artikull i ri hetimor i publikuar në The New Yorker bazohet në intervista me burime të brendshme të OpenAI dhe paraqet Altmanin jo si një ekspert teknik, por si një drejtues që di të manovrojë në nivel strategjik, ndonjëherë me një kuptim të kufizuar për teknologjitë që kompania zhvillon.
Burimet shtojnë se ai jo vetëm ka njohuri të kufizuara në programim dhe mësim makinerik, por herë pas here përzien edhe termat bazë të inteligjencës artificiale gjatë diskutimeve teknike.
Për më tepër, Altman ka lënë universitetin Stanford pas dy vjetëve studimi të shkencave kompjuterike, gjë që, sipas disa të afërmve të tij, ndikon në nivelin e tij të njohurive.
Një ish‑hulumtuese e OpenAI ka thënë se ai krijon struktura të brendshme që i kufizojnë aktivitetet e organizatës, vetëm për t’i hedhur poshtë më vonë kur dalin kufizimet e së ardhmes.
Një ish‑zyrtar i lartë i Microsoft ka komentuar se ekziston një “shans i vogël, por i vërtetë” që në fund Altman të mbahet mend si një figurë mashtruese, në stilin e disa skandaleve financiare të mëparshme. /Telegrafi/