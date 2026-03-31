Tashmë janë kompletuar katër skuadrat që kanë siguruar biletën e kualifikimit përmes playoff-it në Kupën e Botës 2026 që do të mbahet në SHBA, Meksikë dhe Kanada.

Kosova fatkeqësisht nuk ia doli të bëjë realitet ëndrrën e madhe, pasi në ‘Fadil Vokrri’ u mposht me rezultat minimal 1-0.

Befasia më e madhe e mbrëmjes ndodhi në Zenicë, aty ku Bosnja e shokoi Italinë, duke e eliminuar atë pas triumfit në penallti.

Ndeshja pas 120 minutave kishte përfunduar me rezultat të barabartë 1-1, ndërsa që nga minuta e 41-të, ‘Azurrët’ ishin me një lojtar më pak pasi Alessandro Bastoni ishte ndëshkuar me karton të kuq.

Me penallti u vendos fituesi edhe në duelin tjetër mes Republikës Çeke dhe Suedisë.

Ndeshja pas 120 minutave atje kishte përfunduar me rezultat 2-2 ndërsa në penallti më të mirë ishin çekët duke fituar 3-1.

Kualifikimin ndërkohë e siguroi edhe kundërshtari i Kosovës në ciklin kualifikues Suedia.

Suedezët u treguan gjakftohtë në shtëpi duke triumfuar ndaj Polonisë me rezultat të ngushtë 3-2, në atë që u përshkrua si një triler i vërtetë.

Heroi i suedezve në këtë ndeshje ishte padyshim ylli i Arsenalit, Viktor Gyokeres, i cili realizoi golin e tretë dhe atë të kualifikimit në minutën e 88-të të ndeshjes./Telegrafi/

