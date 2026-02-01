Bosnja dhe Hercegovina i dërgon Izraelit një letër proteste me fjalë të forta
Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjës dhe Hercegovinës i dërgoi sot një letër ambasadorit të Izraelit, duke shprehur pakënaqësi të thellë me mënyrën se si u organizua vizita e Milorad Dodik dhe Presidentes në detyrë të Republikës Srpska, Ana Trishiq-Babiq, në Izrael.
Në letrën, të nënshkruar nga Ministri i Punëve të Jashtme i Bosnjës dhe Hercegovinës, Elmedin Konakoviq, Ministria së pari vuri në dukje mungesën e flamurit të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe përdorimin e simboleve që nuk përfaqësojnë shtetin e Bosnjës dhe Hercegovinës.
Kjo u përshkrua si një akt në kundërshtim me praktikën e vendosur diplomatike, protokollin dhe parimet e barazisë sovrane të shteteve, siç përcaktohet nga Karta e Kombeve të Bashkuara dhe Konventa e Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike, transmeton Telegrafi.
Letra shpreh më tej zhgënjim të thellë dhe shqetësim serioz për takimet midis zyrtarëve izraelitë dhe individëve që identifikohen si çetnikë - një lëvizje paraushtarake që, gjatë Luftës së Dytë Botërore, u rreshtua me autorët e Holokaustit dhe vazhdon të promovojë të njëjtën ideologji edhe sot.
Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjës dhe Hercegovinës theksoi se këto ngjarje ndodhën ndërsa bashkësia ndërkombëtare po shënonte Ditën e Përkujtimit të Holokaustit, duke vënë në dukje se Milorad Dodik njihet gjerësisht si mohues i gjenocidit i cili personalisht ka përdorur platformat mediatike për të relativizuar gjenocidin e kryer në Srebrenicë në vitin 1995.
Vëmendje e veçantë në letër i kushtohet Yad Vashem, qendrës zyrtare përkujtimore të Izraelit kushtuar viktimave të Holokaustit.
"Ndërsa çetnikët intensifikuan bashkëpunimin me gjermanët, qëndrimi i tyre ndaj hebrenjve në zonat nën kontrollin e tyre u përkeqësua dhe hebrenjtë u shoqëruan me ideologjinë e përçmuar të komunizmit. Kishte raste të shumta në të cilat çetnikët vranë hebrenj ose ua dorëzuan gjermanëve", u tha ndër tjera.
Ministri Konakoviq kujtoi gjithashtu faktin se një hebre në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk mund të kandidojë për një vend në Presidencën e Bosnjës dhe Hercegovinës, duke vënë në dukje se ndryshimet kushtetuese për ta ndryshuar këtë u mbështetën nga të gjithë përfaqësuesit politikë boshnjakë, ndërsa Milorad Dodik dhe aleatët e tij politikë votuan kundër tyre.
Letra thekson më tej se Milorad Dodik dhe Ana Trishiq-Babiq promovojnë revizionizmin historik dhe ideologjinë çetnike, e cila përshkruhet si e papajtueshme me të drejtën ndërkombëtare, drejtësinë dhe angazhimin universal për kujtesë dhe llogaridhënie.
Dhënia e dukshmërisë dhe legjitimitetit individëve të tillë në një kohë kur përkujtohen Holokausti dhe gjenocidi, vlerësohet si thellësisht shqetësuese dhe në kundërshtim me parimet e "Kurrë më".
Në përfundim, Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjës dhe Hercegovinës nënvizoi rëndësinë e kryerjes së të gjitha komunikimeve të ardhshme dypalëshe në mënyrë strikte mbi bazën e rendit kushtetues, sovranitetit dhe statusit ligjor ndërkombëtar të Bosnjës dhe Hercegovinës. /Telegrafi/