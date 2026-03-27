BMW M5 i ri po vjen
Nuk kanë kaluar as dy vjet që kur BMW prezantoi M5.
Edhe pse super sedani i elektrizuar është ende relativisht i ri, veçanërisht duke pasur parasysh që dërgesat nuk filluan deri në fund të vitit 2024, një version i përditësuar tashmë është duke u testuar.
Pamjet e kapura këtë javë tregojnë disa prototipe të kamufluara.
Është ende një hibrid plug-in.
Paneli i kontrollit i M5 do të jetë krejtësisht i ndryshëm, duke shfaqur një ekran të madh qendror me prekje.
Ka gjithashtu zëra për një ekran opsional për pasagjerin, të cilin as iX3 dhe as i3 nuk e ofrojnë aktualisht.
Ashtu si me dy Neue Klasse EV, BMW pritet të heqë kontrollet edhe më tradicionale duke zhvendosur funksionet në ekranin me prekje. /Telegrafi/
