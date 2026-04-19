Interneti u mbush me video të panumërta nga performanca e Justin Bieber në Coachella mbrëmë të këngës One Less Lonely Girl.

Artisti i njohur kanadez ftoi në skenë këngëtaren Billie Eilish për t’i dedikuar asaj këngën e tij të mirënjohur.

Sipas videove të shpërndara onlajn, këngëtarja e “Birds of a Feather” u ngjit në skenë duke u zvarritur, e kapluar nga emocionet e mëdha, derisa publiku nuk mund ta besonin se Billie u ngjit në skenën e Bieber.


Artisti erdhi për ta ndihmuar derisa Billie ishte në tokë, ai e përcolli deri tek karrigia derisa i dhuroi përqafime të shumta.

Kjo është performanca e dytë e Bieber në Coachella, duke performuar po ashtu edhe në fundjavën e kaluar.

