Bill Gates shfaqet në materialet e reja të publikuara nga dosja e Epstein
Sapo janë publikuar mbi 3 milion faqe të reja nga dosja e pedofilit Jeffrey Epstein.
Midis tyre është një foto e miliarderit Bill Gates pranë dy personave, fytyrat e të cilëve janë redaktuar.
Gates ka pranuar se Epstein iu bashkua atij për “disa darka”, duke i thënë CNN në vitin 2021 se shpresonte që kontaktet e Epstein mund ta ndihmonin të mblidhte para për kauza globale shëndetësore.
"Ishte një gabim i madh të kaloja kohë me të, t'i jepja atij besueshmërinë e të qenit atje", tha Gates.
Ai nuk dha ndonjë afat kohor për takimet, megjithëse mediat amerikane kanë thënë se ato ishin midis viteve 2011 dhe 2014.
Dosja përfshin më shumë se 2,000 video dhe 180,000 imazhe në total. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals