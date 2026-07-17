Biletat e Botërorit bëhen skandal ndërkombëtar, FIFA përfundon në gjykatë
FIFA po përballet me presion ligjor në lidhje me shitjen e biletave për Kupën e Botës 2026. Gjykata Rajonale e Frankfurtit ka nxjerrë një urdhër ndalimi ndaj organit qeverisës të futbollit botëror, duke e urdhëruar të ndalojë disa praktika të shitjes së biletave që prekin konsumatorët në Gjermani.
Procedurat ligjore nisën pas një kërkese të bërë nga platforma e biletave Ticombo.
Kritikat përfshinin mungesën e transparencës në platformën zyrtare të rishitjes së biletave të FIFA-s, mënyrën e organizimit të procesit të blerjes dhe presionin artificial të kohës që u vendosej përdoruesve gjatë blerjes së biletave.
Gjykata i pranoi këto argumente dhe e ndaloi FIFA-n të vazhdojë me praktikat në fjalë.
Federata botërore mund ta apelojë vendimin. Nëse FIFA shkel urdhrin e gjykatës, ajo përballet me një gjobë deri në 250 mijë euro.
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Ndërkohë, shpërndarja e biletave për Kupën e Botës 2026 po përballet me kritika në rritje edhe jashtë Gjermanisë.
Hetimet për mënyrën e shpërndarjes së biletave të ndeshjeve janë duke u zhvilluar në disa shtete amerikane, përfshirë Teksasin, Kaliforninë, Nju Xhersin dhe Nju Jorkun.
Për më tepër, në fund të qershorit u ngrit një padi kolektive në Shtetet e Bashkuara kundër platformës së tregut dytësor të biletave StubHub, pas akuzave se shumë bileta të blera më herët ishin anuluar në një afat të shkurtër.
Ankesat kryesore lidhen me mungesën e transparencës, krijimin artificial të mungesës së biletave dhe rritjen e madhe të çmimeve, gjë që kritikët pretendojnë se po dëmton tifozët e futbollit./Telegrafi/