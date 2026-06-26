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Numri i viktimave nga dy tërmetet e fuqishme që goditën Venezuelën është rritur ndjeshëm, duke arritur në 589 persona të vdekur, njoftuan autoritetet e vendit.

Shifra e re paraqet një rritje të madhe krahasuar me bilancin e mëparshëm, ku ishin raportuar 235 viktima vetëm një ditë më herët. Ekipet e emergjencës vazhdojnë kërkimet në zonat e prekura, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se bilanci mund të ndryshojë.

Presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodríguez, bëri të ditur se rreth 2,980 persona janë lënduar si pasojë e lëkundjeve të forta që goditën vendin gjatë natës së të mërkurës, shkruan skynews.

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“Do t’i shpëtojmë njerëzit që kanë mbetur të bllokuar”, deklaroi Rodríguez, duke theksuar se ekipet e shpëtimit janë duke punuar pa ndërprerje në terren.

Autoritetet kanë aktivizuar operacionet e kërkim-shpëtimit në zonat më të dëmtuara, ndërsa ekipet emergjente po përpiqen të nxjerrin të mbijetuar nga rrënojat e ndërtesave të shembura.

Tërmetet kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale, duke lënë pas një situatë të rëndë humanitare dhe një numër të madh banorësh pa strehim. /Telegrafi/

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