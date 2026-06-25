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Një person ka ndërruar pasi në rrethana të panjohura ka rënë nga një lartësi.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të mërkurën rreth orës 15:32, në Fushë Kosovë.

Tutje bëhet e ditur se me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.

“Fushë Kosovë 24.06.2026 – 15:32. Raportohet se në rrethana të pa njohura nga një lartesi ka rene viktima mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme