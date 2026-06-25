Bie nga një lartësi në Fushë në Kosovë, ndërron jetë një person
Një person ka ndërruar pasi në rrethana të panjohura ka rënë nga një lartësi.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të mërkurën rreth orës 15:32, në Fushë Kosovë.
Tutje bëhet e ditur se me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.
“Fushë Kosovë 24.06.2026 – 15:32. Raportohet se në rrethana të pa njohura nga një lartesi ka rene viktima mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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