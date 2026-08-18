Bianca Censori drejton videoklipin e ri të Kanye West, reperi shfaqet si kufomë pa kokë
Bianca Censori ka marrë rolin e regjisores për videoklipin e ri të bashkëshortit të saj, Kanye West, për këngën “OK”, duke sjellë një produksion surreal dhe mjaft të pazakontë.
Në videoklip, Kanye shfaqet në një morg, ku luan rolin e një kufome pa kokë.
Mjekët shihen duke operuar trupin e tij dhe duke nxjerrë objekte të fshehura nga toraksi, shkruan DailyMail.
Më pas, Don Toliver ia vendos sërish kokën dhe e rikthen në jetë, duke çuar historinë drejt një skene aksioni.
“OK”, e interpretuar nga Ye dhe Don Toliver, është pjesë e albumit Bully Deluxe dhe videoklipi shënon projektin e katërt të Biancës si regjisore për muzikën e Kanye West.
Ajo thuhet se ka përdorur formimin e saj në dizajn arkitekturor për të krijuar një atmosferë surrealiste dhe imazhe të pazakonta.
Reagimet e fansave kanë qenë të ndryshme. Disa e kanë vlerësuar punën e Biancës pas kamerës, duke e cilësuar konceptin kreativ dhe të veçantë, ndërsa të tjerë kanë mbetur të habitur nga mënyra e pazakontë se si është realizuar videoklipi.
Kanye dhe Bianca u martuan në dhjetor 2022, rreth një muaj pasi divorci i reperit nga Kim Kardashian u finalizua.
Bianca, e cila ka punuar më parë në Yeezy, është bërë gjithashtu e njohur për stilin e saj të veçantë dhe paraqitjet ekstravagante. /Telegrafi/
“OK” MUSIC VIDEO OUT NOW ON APPLE MUSIC AND SPOTIFY
DIRECTED BY BIANCA CENSORI pic.twitter.com/rdO8OMBtEm
— ye (@kanyewest) August 17, 2026