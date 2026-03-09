Bersant Celina ka shënuar golin e dytë në këtë edicion të Kupës së Suedisë, duke treguar formë të mirë në këtë fillim sezoni në këtë vend.

Celina shënoi golin e tretë në fitoren 4-0 të AIK-ut ndaj Hackenit.

Ai realizoi golin për 3-0 në minutën e 89-të të ndeshjes që u zhvillua të hënën për Kupë të Suedisë.


Celina kishte shënuar edhe në ndeshjen ndaj Oddevold, në fitoren 3-0.

Mesfushori sulmues ka kohë që shpreson në një ftesë të Franco Fodas, por ai nuk është preferuar në eliminatoret për Kupën e Botës. /Telegrafi/

