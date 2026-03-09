Bersant Celina, vazhdon formën e mirë në Kupën e Suedisë – shënon golin e dytë
Bersant Celina ka shënuar golin e dytë në këtë edicion të Kupës së Suedisë, duke treguar formë të mirë në këtë fillim sezoni në këtë vend.
Celina shënoi golin e tretë në fitoren 4-0 të AIK-ut ndaj Hackenit.
Ai realizoi golin për 3-0 në minutën e 89-të të ndeshjes që u zhvillua të hënën për Kupë të Suedisë.
Ett målfyrverkeri i den andra halvleken ger AIK gruppsegern och avancemang till slutspel!
Målskyttar: Zadok Yohanna (2), Bersant Celina och Erik Flataker.
Motstånd i helgens kvartsfinal lottas fram senare under kvällen – håll utkik i våra sociala kanaler för mer information. pic.twitter.com/Im7xpdBM79
— AIK Fotboll (@AIKfotboll) March 9, 2026
Celina kishte shënuar edhe në ndeshjen ndaj Oddevold, në fitoren 3-0.
Mesfushori sulmues ka kohë që shpreson në një ftesë të Franco Fodas, por ai nuk është preferuar në eliminatoret për Kupën e Botës. /Telegrafi/
