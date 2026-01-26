Benita: Të gjitha femrat kanë dëshirë të kenë një mashkull si Klodi afër vetes
Është publikuar një klip në Prime, ku flitet për Benita Zenën dhe Klodian Mihajn.
Në këtë klip, banorja flet me Ludo Lee për Klodin dhe tregon se ka një pëlqim për të.
Ata bëjnë një plan për t'ia shprehur pëlqimin banorit, në mënyrë që të largojnë Elijonën.
Këngëtarja u shpreh se ka një lloj pëlqimi dhe se çdokush do donte një mashkull si Klodi.
"Më është zhvilluar një pëlqim. Të gjitha femrat kanë dëshirë të kenë një mashkull si Klodi afër vetes", u shpreh ajo.
Tutje theksoi: "Me pas pëlqim ia kisha shprehur Benitës. Nëse kam pëlqim për ndonjë e shpreh".
Më pasi pati përplasje edhe me Elijonën, e cila gjithashtu ka shprehur një pëlqim për Klodianin. /Telegrafi/
