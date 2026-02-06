Benita shprehet për Klodin: E dua edhe s’më beson askush
Konkurrentja e edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova, Benita, ka shpërthyer sërish me deklarata rreth ndjenjave të saj për Klodin.
Gjithçka nisi gjatë një bisedë me banorët, kur Ludo vuri në dukje se Elijona nuk ka asnjë pikë pëlqimi për Klodin.
Kjo komente duket se ndezi emocione të forta tek Benita, e cila nuk ngurroi të shprehej hapur.
“Kjo më dhemb, sepse unë me të vërtetë e dua, edhe askush nuk më beson,” u shpreh konkurrentja, duke lënë të kuptohet se ndjenjat e saj për Klodin janë të sinqerta dhe të forta.
Ky moment risolli në vëmendje ndjenjat e Benitës brenda shtëpisë, duke ngjallur kureshtje te publiku për mënyrën se si do të zhvillohet më tej kjo lidhje e mundshme. /Telegrafi/
