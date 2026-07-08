Benedict Cumberbatch fotografohet në një dalje të rrallë me gruan e tij, Sophie
Aktori britanik Benedict Cumberbatch dhe gruaja e tij, regjisorja e teatrit Sophie Hunter, ishin ndër të ftuarit më të shquar në Wimbledonin e këtij viti. Çifti, i cili rrallë shfaqet së bashku në publik, i ndoqën ndeshjet nga Royal Box të martën dhe lanë mbresa me zgjedhjet e tyre elegante dhe të koordinuara të modës.
Duket sikur ishin në humor të mirë dhe të relaksuar, ata ndoqën fillimin e javës së dytë të garave në Fushën Qendrore të Klubit të Tenisit dhe Kroketit All England Lawn.
Aktori mbante veshur një kostum klasik gri, ndërsa Sophie zgjodhi një fustan të zi e të bardhë me kuadrata.
Kombinimi i tyre i modës dukej harmonik, i thjeshtë dhe shumë i kuruar.
Cumberbatch foli së fundmi për The Times rreth asaj se si e ka ndryshuar atësia, duke vënë në dukje se ka pasur edhe një ndikim të thellë në qasjen e tij në aktrim. "Që kur u bëra baba, emocionet e mia janë bërë të holla. Ndryshon mënyrën se si sillesh kur bëhesh baba", tha ai.
Ai shtoi se nuk ka nevojë domosdoshmërisht të kërkojë paralele midis jetës së tij personale dhe personazheve që luan. "Thjesht bëhesh më i hapur ndaj ndjenjave që nuk i ke pasur më parë. Barbie të bën të qash dhe gjëra të tjera të zemërojnë lehtë", shpjegoi ai. Ai dhe gruaja e tij Sophie kanë tre djem: Christopher 11-vjeçar, Hal 9-vjeçar dhe Finn 7-vjeçar.