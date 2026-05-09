Bella Hadid shkëlqen në fotografitë engjëllore pas mungesës në Met Gala
Bella Hadid ka tërhequr vëmendjen me një seri fotografish elegante në Instagram, ku shfaqet në formë perfekte me një fustan bohemian, duke vënë në pah stilin e saj si supermodele.
Ajo u shfaq në poza të ndryshme në ambiente luksoze dhe në natyrë, duke marrë vëmendje për pamjen e saj “engjëllore” dhe estetikën verore.
Hadid nuk mori pjesë në Met Gala 2026, mes debatit publik për përfshirjen e disa figurave të fuqishme, përfshirë Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez, shkruan DailyMail.
Supermodelja ka munguar në Met Gala edhe në vitet e fundit, duke zgjedhur të mos jetë pjesë e eventit, ndërsa këtë herë reagimi i saj erdhi përmes rrjeteve sociale me një postim të qetë dhe artistik. /Telegrafi/