Belgjika vendos embargo armësh ndaj Izraelit
Belgjika ka ndaluar aeroplanët që transportojnë armë dhe pajisje ushtarake drejt Izraelit të përdorin hapësirën ajrore të vendit ose të bëjnë ndalesa teknike, ka deklaurar Ministria e Punëve të Jashtme.
Vendimi, i iniciuar nga ministri i Jashtëm Maxime Prevot, kërkon që palët përkatëse të raportojnë tek zyrtarët belg detajet e transportit të fluturimeve që bartin pajisje ushtarake për Izraelin, raportoi Le Soir.
Embargo synon të parandalojë transportin e armëve dhe mallrave ushtarake drejt Izraelit, thuhet në gazetë.
Vendimi gjithashtu mbyll boshllëqet ligjore që më parë lejonin transportin “pa ndalesa”.
Inspektimet do të kryhen nga autoritetet doganore dhe Shërbimi Federal Publik për Mobilitetin dhe Transportin (SPF Transport).
Në Belgjikë, licencat për eksportin e armëve bien nën autoritetin e qeverive rajonale, ndërsa transporti dhe transiti i armëve menaxhohet në nivel federal, që do të thotë se embargoja federale mund të parandalojë në mënyrë efektive përdorimin e licencave rajonale për eksport.
“Belgjika ka detyrimin të bëjë gjithçka të mundur për të mos kontribuuar në këtë situatë… Belgjika po siguron që të respektojë detyrimet e saj sipas ligjit ndërkombëtar dhe po dërgon një sinjal të qartë në nivelet evropiane dhe ndërkombëtare”, ka thënë Prevot më parë mbi këtë çështje. /AA/