Belgjika do t’i dorëzojë Ukrainës shtatë aeroplanë luftarakë F-16
Belgjika do t’i transferojë Ukrainës shtatë aeroplanë luftarakë F-16 gjatë këtij viti, në kuadër të mbështetjes ushtarake për përballimin e agresionit rus.
Katër prej aeroplanëve do të përdoren për pjesë këmbimi dhe mirëmbajtje, ndërsa tre të tjerët pritet t’i bashkohen flotës së Forcave Ajrore të Ukrainës për misione mbrojtëse kundër sulmeve ruse dhe dronëve sulmues Shahed.
Volodymyr Zelensky publikoi pamje nga takimi ku u diskutua për këtë mbështetje, duke theksuar rëndësinë e forcimit të kapaciteteve ajrore të Ukrainës.
Sipas pamjeve të publikuara, presidenti ukrainas u shfaq në gjendje të mirë shpirtërore.
Ndryshe, aeroplanët F-16 përdoren më së shumti në botë dhe janë zhvilluar nga kompania amerikane Lockheed Martin. Modeli fillestar i këtij avioni hyri në shërbim në vitet 1970, por gjatë dekadave ai është modernizuar vazhdimisht me sisteme të reja elektronike, radarë dhe armë moderne.
F-16 është një aeroplan luftarak shumëfunksional, që do të thotë se mund të përdoret për një gamë të gjerë operacionesh: mbrojtje ajrore, goditje ndaj objektivave tokësore, sulme ndaj pozicioneve ushtarake dhe patrullime ajrore.
Ai ka një shpejtësi maksimale mbi 2 Mach, pra më shumë se dyfishi i shpejtësisë së zërit, dhe mund të operojë në distanca të gjata falë rezervuarëve shtesë të karburantit.
Aeroplani është i pajisur me radarë modernë që i lejojnë pilotët të zbulojnë dhe të ndjekin objektiva ajrore në distanca të mëdha.
Një nga avantazhet kryesore të F-16 është manovrueshmëria e lartë. Dizajni i tij me një motor të vetëm dhe struktura relativisht e lehtë e bëjnë atë një avion shumë të shpejtë dhe të aftë për luftime ajrore.
F-16 mund të mbajë një shumëllojshmëri armësh, përfshirë raketa ajër-ajër për luftim kundër avionëve të tjerë, raketa ajër-tokë dhe bomba të drejtuara me precizion. Në varësi të konfigurimit, ai mund të pajiset edhe me sisteme elektronike për luftë elektronike dhe mbrojtje kundër sulmeve. /Telegrafi/