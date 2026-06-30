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Maroku e ka siguruar një vend në fazën e 1/8-tës të Kupës së Botës pas një fitoreje dramatike ndaj Holandës në penallti.

Pas një barazimi 1-1 në kohën e rregullt dhe pa ndonjë përparim në kohën shtesë, ndeshja shkoi në penallti, ku Maroku në fund fitoi 3-2 në një finish të tensionuar.

Ylli i PSG-së, Achraf Hakimi, ishte ndër ata që u përmirësuan, por mbrëmja nuk shkoi sipas tij pasi penalltia e tij shkoi në shtyllë në një gjuajtje nervoze.

Në tribuna, një tifoz i Marokut tërhoqi vëmendjen me një reagim tejet emocional ndaj humbjes së topit.

Ai kapi kokën nga mosbesimi përpara se të shpërthente në britma emocionale.

Momenti u bë shpejt viral në internet, duke u bërë shtesa më e fundit në listën në rritje të memeve të turneut. /Telegrafi/

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