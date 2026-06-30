Bëhet viral reagimi emocional i një tifozi maroken pas penalltisë së humbur nga Hakimi kundër Holandës
Maroku e ka siguruar një vend në fazën e 1/8-tës të Kupës së Botës pas një fitoreje dramatike ndaj Holandës në penallti.
Pas një barazimi 1-1 në kohën e rregullt dhe pa ndonjë përparim në kohën shtesë, ndeshja shkoi në penallti, ku Maroku në fund fitoi 3-2 në një finish të tensionuar.
Ylli i PSG-së, Achraf Hakimi, ishte ndër ata që u përmirësuan, por mbrëmja nuk shkoi sipas tij pasi penalltia e tij shkoi në shtyllë në një gjuajtje nervoze.
Në tribuna, një tifoz i Marokut tërhoqi vëmendjen me një reagim tejet emocional ndaj humbjes së topit.
Ai kapi kokën nga mosbesimi përpara se të shpërthente në britma emocionale.
Momenti u bë shpejt viral në internet, duke u bërë shtesa më e fundit në listën në rritje të memeve të turneut. /Telegrafi/
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