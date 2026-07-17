Bëhet viral një postim nga viti 2021: Parashikoi finalistët e kësaj Kupe të Botës, por hamendësoi edhe rezultatin
Në prag të finales së madhe të Kupës së Botës 2026, një postim pesëvjeçar është bërë viral në mediat sociale, duke u bërë një nga temat kryesore të turneut.
Një përdorues i rrjetit social “X”, i cili njihet me emrin “actuallyimthe”, shkroi në korrik të vitit 2021: "Argjentina mposhti Spanjën 3-2 në finalen e Kupës së Botës 2026".
Postimi ishte formuluar sikur ndeshja të ishte zhvilluar tashmë, edhe pse ishte ende pesë vjet larg.
Mesazhi kaloi pothuajse plotësisht pa u vënë re në kohën e publikimit të tij. Megjithatë, pasi Argjentina dhe Spanja siguruan vendet e tyre në finalet e Kupës së Botës 2026, cicërima e vjetër u rizbulua dhe filloi të përhapet me shpejtësi në internet.
Autori i parashikoi saktë të dy finalistët. Argjentina eliminoi Anglinë në gjysmëfinale dhe Spanja mundi Francën, tani mbetet vetëm pjesa e fundit e parashikimit, ku përdoruesi parashikoi fitoren 3-2 të Argjentinës.
Argentina just beat Spain at the 2026 World Cup final, 3-2.
— dilemma (@actuallyimthe) July 11, 2021
Udhëtar në kohë
Shumë përdorues në komente e quajtën autorin "udhëtar në kohë", e pyetën se si mund t'i kishte njohur pjesëmarrësit e finales dhe i kërkuan parashikime të reja.
Pasi të dy ekipet arritën në finale, pronari i llogarisë iu përgjigj përsëri dhe iu përgjigj postimit të tij viral me një ‘emoji’ që përshkruante një orë.
Sigurisht, nuk ka prova që pas postimit fshihet diçka më shumë se një rastësi e jashtëzakonshme dhe një parashikim i guximshëm.
👁️⌛
— dilemma (@actuallyimthe) July 15, 2026
Një parashikim pothuajse jorealist
Edhe pse Argjentina dhe Spanja ishin ndër ekipet që pritej të performonin mirë në vitin 2021, parashikimi i ndeshjes së tyre të fundit pesë vjet më parë tingëllon pothuajse jorealist.
Kjo është veçanërisht e vërtetë duke pasur parasysh se komitetet e përzgjedhjes, formacionet e ekipeve, forma dhe breza të tërë të futbollit kanë ndryshuar ndërkohë.
Argjentina fitoi titullin e Kupës së Botës 2022 pas këtij njoftimi, ndërsa Spanja, nën udhëheqjen e Luis de la Fuente, ndërtoi një ekip të ri të udhëhequr nga lojtarë të tillë si Lamine Yamalo, Rodri dhe Dani Olmo.
Ndeshja e së dielës do të tregojë nëse autori i postimit vetëm sa i ka hamendësuar finalistët apo nëse ka parashikuar edhe një nga ndeshjet më të pabesueshme në historinë e Kupës së Botës pesë vjet më parë.
Nëse Argjentina e mposht vërtet Spanjën me rezultat 3-2, ky postim ndoshta nuk do të harrohet kurrë. /Telegrafi/