Bëhet viral kërcimi i Shakirës me punonjësin e stadiumit
Pas një performance spektakolare në hapjen e Kupës së Botës, këngëtarja kolumbiane Shakira tregoi edhe një herë pse shumë e konsiderojnë atë një nga interpretueset më energjike në skenën muzikore botërore.
Ndërsa organizatorët dhe anëtarët e stafit u përpoqën të shpejtonin daljen e interpretuesve nga stadiumi pas ceremonisë, Shakira nuk dukej se po nxitohej. Përkundrazi, në një moment që u bë shpejt viral në rrjetet sociale, këngëtarja u ndal dhe kërceu spontanisht me një nga anëtarët e stafit që e ndoqi drejt daljes.
Klipi tregon Shakirën e buzëqeshur që vazhdon të përhapë energji pozitive me disa lëvizje vallëzimi pasi dritat e prozhektorit u fikën. Momenti i shkurtër shkaktoi reagime të shumta nga përdoruesit e mediave sociale, të cilët vlerësuan menjëherëshmërinë dhe energjinë e saj.
Shakira solo quiere bailar, ella no tiene prisa 😂 pic.twitter.com/JcWHg7bvm8
— 🐺🐾 (@_Licantropa) June 11, 2026
"Gruaja fjalë për fjalë nuk ndalet kurrë së kërcyeri", "Ajo po shijon çdo moment" dhe "Kjo është arsyeja pse njerëzit e duan", janë vetëm disa nga komentet që mund të lexohen nën videot e postuara.
Kujtojmë se Shakira ishte një nga yjet kryesore të ceremonisë hapëse të Kupës së Botës, ku performoi para dhjetëra mijëra spektatorëve në stadium, si dhe miliona spektatorë në të gjithë botën.
Edhe pse organizimi i eventit kërkonte një zbrazje të shpejtë të hapësirës së rezervuar për interpretuesit, disa sekonda vallëzim spontan ishin të mjaftueshme që Shakira të tërhiqte përsëri vëmendjen e publikut dhe të tregonte se ritmi i saj është i vështirë për t'u shpëtuar, edhe kur është koha për t'u larguar nga skena.