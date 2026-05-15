Befason Carlo Ancelotti: E fton Neymarin dhe e lë jashtë yllin që po shkëlqen në Ligën Premier?
Sipas ESPN, Neymar është tashmë në garë serioze për t’u përfshirë në listën e Brazilit për Kupën e Botës 2026.
Sulmuesi i Santosit më herët shihej pothuajse i sigurt se do të mbetej jashtë, por seria e fundit e ndeshjeve dhe gjendja e mirë fizike thuhet se e ka ndryshuar situatën brenda Federatës Braziliane të Futbollit.
Që nga pauza e fundit e FIFA-s, Neymar ka luajtur nëntë ndeshje dhe është aktivizuar në nëntë nga 12 takimet e fundit të Santosit, çka i ka bindur disa pjesëtarë të stafit teknik se ai ende mund ta përballojë një kalendar të ngarkuar.
Megjithatë, përzgjedhësi Carlo Ancelotti raportohet se nuk e ka marrë ende vendimin përfundimtar dhe pritet të presë deri në momentet e fundit para se ta shpallë listën me 26 lojtarë të hënën e ardhshme.
ESPN shton se përfshirja e mundshme e Neymarit mund të lërë jashtë disa emra të njohur, me sulmuesin e Chelseat, Joao Pedro, që është ndër ata që rrezikojnë ta humbin turneun.
Po ashtu, mesfushori Andrey Santos raportohet se ka humbur “momentumin” në garën për përzgjedhje, ndërsa sulmuesit Endrick dhe Igor Thiago i kanë rritur shanset në javët e fundit.
Opsionet e pritshme të Brazilit në sulm aktualisht përfshijnë Vinicius, Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli dhe Luiz Henrique, ndërsa Neymar tani është rikthyer fuqishëm në diskutim./Telegrafi/