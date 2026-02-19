BE thërret takim urgjent për shkak të sulmit rus që ndaloi furnizimin me naftë drejt Ukrainës
Komisioni Evropian ka thirrur një takim të jashtëzakonshëm të Grupit të Koordinimit të Naftës për të adresuar një mosmarrëveshje në rritje midis Hungarisë, Sllovakisë dhe Ukrainës mbi tubacionin e naftës Druzhba.
Të mërkurën, Hungaria dhe Sllovakia ndaluan furnizimet me naftë për Ukrainën, pasi një sulm rus ndaj tubacionit në territorin ukrainas e nxori atë jashtë funksionit.
Budapesti dhe Bratislava, të cilat mbështeten shumë në naftën bruto ruse të transportuar përmes tubacionit, e kanë akuzuar Kievin për vonesë të qëllimshme të riparimeve për arsye politike.
Komisioni njoftoi të enjten se takimi urgjent do të zhvillohej të mërkurën e ardhshme, me pjesëmarrjen e Hungarisë, Sllovakisë dhe Kroacisë, shkruan euronews.
“Ne kemi thirrur një takim ad hoc të Grupit Koordinues të Naftës për të diskutuar ndikimin e ndërprerjes së furnizimit dhe alternativat e mundshme për furnizimin me karburant”, tha zëdhënësja e Komisionit, Anna-Kaisa Itkonen.
Bëhet e ditur se Hungaria ka kërkuar që Komisioni të lehtësojë transferimin e naftës ruse të transportuar nga deti përmes tubacionit Adriatik të Kroacisë si një rrugë alternative.
Ndërkohë, Kroacia e ka refuzuar tashmë kërkesën.
Komisioni: 'Asnjë presion mbi Ukrainën'
Komisioni kërkoi të distancohej nga raportet se po i bënte presion Kievit që të përshpejtonte riparimet e tubacionit.
"Jemi në kontakt me autoritetet ukrainase për afatin kohor të riparimit të këtij tubacioni. Është shumë, shumë e rëndësishme që kjo të mos keqinterpretohet sikur do të thotë se ne do të ushtronim ndonjë lloj presioni ndaj Ukrainës", tha Itkonen.
Komisioni tha se si Hungaria ashtu edhe Sllovakia kanë rezerva të mjaftueshme nafte dhe se siguria e furnizimit të tyre nuk ishte në rrezik të menjëhershëm.
Megjithatë, ai shprehu shqetësim në lidhje me situatën e përgjithshme energjetike të Ukrainës.
“Jemi të shqetësuar për sigurinë e furnizimit të Ukrainës, e cila ndodhet në një situatë jashtëzakonisht të vështirë gjatë një dimri të ashpër”, tha zëdhënësja kryesore e Komisionit, Paula Pinho.
Hungaria dhe Sllovakia kanë paralajmëruar se mund t’i zgjerojnë masat e tyre edhe për furnizimin me energji elektrike dhe gaz nëse tubacioni nuk riparohet.
Raportohet se Ukraina po përjeton tashmë ndërprerje të rënda të energjisë elektrike dhe defekte në ngrohje si rezultat i sulmeve të vazhdueshme ruse në infrastrukturën e saj energjetike.
Kievi u ka bërë thirrje të përsëritura të dy vendeve që të braktisin karburantet ruse, por Budapesti dhe Bratislava kanë rezistuar, duke përmendur koston e lartë të kalimit në rrugë alternative të furnizimit.
Në janar të vitit 2026, Bashkimi Evropian miratoi legjislacionin që u kërkon të gjitha shteteve anëtare të heqin gradualisht lëndët djegëse fosile ruse deri në vitin 2027.
Hungaria dhe Sllovakia kanë ngritur padi kundër ligjit. /Telegrafi/