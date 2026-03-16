BE refuzon rikthimin e gazit rus, edhe pse çmimet në rritje godasin rëndë Evropën
Komisioni Evropian ka përjashtuar lehtësimin e ndalimit të BE-së për gazin rus, pavarësisht presionit të ripërtërirë politik të lidhur me rritjen e kostove të energjisë, sipas POLITICO.
Ky reagim erdhi pasi kryeministri belg Bart De Wever bëri thirrje për normalizimin e marrëdhënieve me Rusinë për të rifituar qasjen në energji më të lirë.
Evropa u përball me një rritje tjetër të çmimeve të naftës dhe gazit të lidhur me konfliktin që përfshin Iranin, transmeton Telegrafi.
Bruksel e hodhi poshtë këtë logjikë dhe theksoi se heqja graduale e energjisë ruse nga blloku, tani është një ligj i detyrueshëm dhe jo një angazhim i përkohshëm politik.
Komisioneri i Energjisë i BE-së, Dan Jørgensen, theksoi se blloku nuk do ta rihapë derën për furnizimin rus, duke argumentuar se Evropa nuk mund të përballojë kthimin në një varësi që Moska e përdori më parë si levë.
Legjislacioni i BE-së parashikon një ndërprerje graduale, por të përhershme të importeve të gazit rus, me importet e LNG-së që do të hiqen gradualisht deri në fund të vitit 2026 dhe gazin e tubacionit deri në fund të vitit 2027.
"Do të ishte një gabim strategjik", paralajmëroi Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen në komentet e cituara diku tjetër këtë muaj, ndërsa argumentoi se kthimi te lëndët djegëse fosile ruse do ta linte Evropën përsëri të ekspozuar ndaj shtrëngimit të energjisë dhe goditjeve të çmimeve.
Vërejtjet e saj përforcuan qëndrimin më të gjerë të Komisionit se presioni afatshkurtër i tregut nuk justifikon përmbysjen e politikës së energjisë të bllokut pas pushtimit.
Debati ka nxjerrë në pah përçarjet brenda BE-së, pasi disa qeveri kërkojnë mënyra për të mbrojtur familjet dhe industrinë nga rritja e kostove, ndërsa të tjera këmbëngulin se rikthimi i gazit rus do të dobësonte qëndrimin e sigurisë së Evropës dhe do të financonte në mënyrë indirekte luftën e nisur nga Vladimir Putin.
Ministri i Jashtëm i Belgjikës, Maxime Prévot, dhe Ministri i Jashtëm i Lituanisë, Kęstutis Budrys, ishin ndër ata që hodhën poshtë thirrjet për një rivendosje të marrëdhënieve me Moskën.
Në të njëjtën kohë, Moska ka rifilluar të japë mesazhe se mbetet e hapur për të rivendosur bashkëpunimin energjetik me Evropën, me udhëheqësin rus Vladimir Putin që pretendon se Rusia nuk i ka prishur kurrë marrëdhëniet me blerësit evropianë dhe do të rifillojë furnizimin afatgjatë nëse politika do të hiqej nga ekuacioni.
Telefonat bien kundër një trajektoreje dukshëm të ndryshme evropiane: pas pushtimit të vitit 2022, BE-ja lëvizi për të zvogëluar varësinë nga energjia ruse në kuadër të REPowerEU, ndërsa vetëm disa shtete anëtare vazhduan të bënin presion për furnizime më të lira ruse.
Komentet e Putinit pasuan gjithashtu turbulenca të reja të tregut, me naftën e papërpunuar Brent që u ngjit për pak kohë në 119 dollarë për fuçi, ndërsa frika për ndërprerjet në Ngushticën e Hormuzit ndikoi në tregtinë globale të naftës. /Telegrafi/