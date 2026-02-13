BE përgëzon miratimin e Planit të Rritjes nga Kuvendi: I hapet rruga Kosovës që të përfitojë 882 milionë euro
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka përgëzuar miratimin e sotëm nga Kuvendi i Kosovës të marrëveshjes lidhur me Planin e Rritjes.
Sipas BE-së, ky hap i hap rrugën Kosovës që të përfitojë 882 milionë euro në formë grantesh dhe kredive me kushte të favorshme, të destinuara për zbatimin e reformave që avancojnë vendin drejt integrimit europian i Kosovës.
"Miratimi i marrëveshjeve është një moment kyç për përparimin ekonomik dhe institucional të Kosovës dhe për afrimin e saj me standardet evropiane", vijon tutje njoftimi.
Ndryshe, Kuvendi i Kosovës ka miratuar marrëveshjen mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje.
Nga 108 deputetë, 104 votuan pro, asnjë kundër dhe 5 abstenuan.
Ministri i Financave, Hekuran Murati gjatë prezantimit të marrëveshjes, tha se 1/3-ta e këtyre mjeteve është grant.
Nga shuma e përgjithshme rreth 253.3 milionë janë grante ndërkaq pjesa tjetër prej 629.3 milionë euro do të jetë kredi, që do të ratifikohet me një marrëveshje të veçantë
“Në kuadër të këtij plani apo marrëveshje parashihet që Kosova të përfitojë një pako prej 882,6 milionë eurove, e cila mund të them se është alokimi më i madhi në raport me bruto produktin vendor. Pra është rreth 7% e bruto produktit vendor që i është alokuar Kosovës”, ka thënë ai.
Përfaqësuesit e LVV-së, PDK-së, LDK-së, AAK-së dhe grupit multietnik me deklarimet e tyre shprehën përkrahjen e tyre ndaj kësaj marrëveshje ndërkombëtare./Telegrafi/