BE-ja i kërkon SHBA-së të përjashtojnë mallra të BE-së me vlerë 150 miliardë euro nga marrëveshja e Turnberryt
Komisioni Evropian i ka dhënë SHBA-së një listë të produkteve të BE-së të cilat dëshiron t'i shohë të përjashtuara nga tarifat prej 15 përqind të vendosura sipas marrëveshjes tregtare të nënshkruar nga Brukseli dhe Uashingtoni në vitin 2025.
Lista, e parë nga Euronews, përfshin qindra produkte, të tilla si djathi Roquefort, vaji i ullirit, verërat, pijet alkoolike dhe birra, makaronat, pajisjet mjekësore, pajisjet elektrike dhe makineritë.
Zyrtari i tregtisë së BE-së, Matthias Jørgensen, u tha eurodeputetëve të martën se lista mbulonte eksporte të BE-së me vlerë rreth 150 miliardë euro, transmeton Telegrafi.
Ai tha gjithashtu se produktet ishin ose "ekonomikisht domethënëse" për BE-në ose kishin një "disponueshmëri të kufizuar vendase në SHBA".
Në korrik 2025, Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe presidenti i SHBA-së, Donald Trump, arritën një marrëveshje në Turnberry, Skoci, pas javësh mosmarrëveshjesh tregtare, sipas të cilave evropianët ranë dakord të pranonin tarifat e SHBA-së prej 15 përqind mbi eksportet e BE-së, ndërsa hiqnin tarifat e tyre mbi mallrat industriale amerikane.
Negociatat mbi përjashtimet nga detyrimet u njoftuan gjithashtu në një deklaratë të përbashkët nga Brukseli dhe Uashingtoni të publikuar në gusht 2025, por SHBA-të refuzuan të hapnin bisedime përpara se BE-ja të ulte tarifat e saj për mallrat amerikane.
Që kur një marrëveshje u arrit në maj nga ligjvënësit e BE-së dhe Brukseli hoqi detyrimet e tij më 1 korrik, Komisioni Evropian shpreson të sigurojë përjashtime nga tarifat prej 15 përqind të SHBA-së.
Deklarata e përbashkët tha se SHBA-të dhe BE-ja do të "shqyrtonin" zbatimin e tarifave që ekzistonin para vitit 2025 për produktet që janë "të rëndësishme për ekonomitë dhe zinxhirët e tyre të vlerës". Këto tarifa ishin mesatarisht rreth 3.3 përqind.
Që nga viti 2025, vendet e BE-së kanë lobuar Komisionin - i cili negocion në emër të tyre në çështjet tregtare - për të siguruar përjashtime për eksportet e tyre kryesore në SHBA.
Franca, Italia dhe Spanja kanë bërë presion në veçanti për tarifa më të favorshme për verën.
BE-ja gjithashtu shpreson të fillojë diskutimet mbi çelikun dhe aluminin, të cilët ende i nënshtrohen tarifave prej 50 përqind të SHBA-së. Jørgensen tha se pret që bisedimet mbi këto produkte të jenë "sfiduese".
“SHBA-të e kanë bërë shumë të qartë se për arsye sigurie kombëtare, kjo është një fushë ku duan të ruajnë dhe mbrojnë prodhimin amerikan”, u tha ai ligjvënësve të BE-së.
Komisioneri tha gjithashtu se pavarësisht marrëveshjes Turnberry, marrëdhëniet tregtare midis BE-së dhe SHBA-së do të mbeten “në rrezik të lartë paqëndrueshmërie”, duke iu referuar kërcënimeve publike të Trump ndaj vendeve të BE-së që vendosin një taksë digjitale mbi kompanitë e mëdha të teknologjisë amerikane. /Telegrafi/