BE-ja 'e gatshme' të sanksionojë Izraelin për anijen ruse që transportonte grurë të vjedhur ukrainas
Bashkimi Evropian e ka paralajmëruar Izraelin se është gati të vendosë sanksione ndaj atyre që ndihmojnë dhe inkurajojnë tregtinë e grurit ukrainas të vjedhur nga Rusia në territoret e pushtuara, pasi një anije e re e ngarkuar me drithëra mbërriti në portin e Haifës.
"BE-ja ka marrë parasysh raportet se një anije ruse e flotës në hije që transportonte grurë të vjedhur ukrainas është lejuar të shkarkohet në portin e Haifës në Izrael, pavarësisht kontakteve të mëparshme të Ukrainës me autoritetet izraelite për këtë temë", tha një zëdhënës i Komisionit Evropian për Euronews.
"Ne dënojmë të gjitha veprimet që ndihmojnë në financimin e përpjekjeve të paligjshme të luftës të Rusisë dhe anashkalojnë sanksionet e BE-së, dhe mbetemi të gatshëm të shënjestrojmë veprime të tilla duke listuar individë dhe entitete në vendet e treta nëse është e nevojshme", shtoi zëdhënësi.
"Ne i jemi drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme Izraelite për këtë çështje", u tha ndër tjera, transmeton Telegrafi.
Mbërritja e anijes me flamur të Panamasë në Haifa ka përshkallëzuar tensionet midis Ukrainës dhe Izraelit. Anija, e quajtur Panormitis dhe që dyshohet se transportonte mbi 6,200 ton grurë dhe 19,000 ton elb, ende nuk është shkarkuar. Megjithatë, një dërgesë me drithëra të vjedhura ukrainase u lejua të vazhdonte më herët këtë muaj.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i ka kërkuar Izraelit të refuzojë anijen ruse dhe tha se qeveria e tij do të fillojë përgatitjen e "sanksioneve përkatëse", në koordinim me evropianët, kundër atyre që "përpiqen të përfitojnë nga kjo skemë kriminale".
Kiev më parë i kërkoi Brukselit të përdorë "të gjitha instrumentet e mundshme" për të paralizuar shitjet globale të drithërave të plaçkitura nga Moska, duke përfshirë përdorimin e Frontex, agjencisë së kontrollit kufitar të bllokut.
Ministri i Jashtëm i Izraelit, Gideon Sa'ar tha se Panormitis do të "shqyrtohej" dhe autoritetet kombëtare do të "vepronin në përputhje me ligjin".
Sanksionet në nivel BE kërkojnë unanimitet midis 27 shteteve anëtare, dhe disa individë rusë tashmë janë futur në listën e zezë për sekuestrimin e drithërave ukrainase. Në vitin 2024, blloku ra dakord për tarifat mbi produktet e drithërave nga Rusia dhe Bjellorusia për të goditur tregtinë e mallrave të vjedhura.
Unanimiteti, megjithatë, ka qenë i vështirë për t'u siguruar në rastet që përfshijnë Izraelin, ku mbeten përçarje të mprehta midis shteteve anëtare.
Lajmi vjen në një kohë të tensionuar në marrëdhëniet BE-Izrael për shkak të luftës në Lindjen e Mesme. Ofensiva izraelite në Liban, aktualisht e ndaluar për shkak të një armëpushimi të brishtë, ka ringjallur debatin për pezullimin e Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael.
Spanja, Irlanda dhe Sllovenia janë ndër ato që bëjnë thirrje për masa ndëshkuese në përgjigje të sulmeve vdekjeprurëse në qytetet libaneze. Megjithatë, Gjermania dhe Italia mbeten në gardh - dhe mbështetja e tyre do të ishte thelbësore për shumicën e kualifikuar të nevojshme për të pezulluar paktin.
Lëvizja e fundit e Izraelit për të futur një ligj që zbaton dënimin me vdekje ndaj palestinezëve ka ngritur gjithashtu pyetje nëse vendi po i përmbahet Nenit 2 të marrëveshjes, i cili përcakton detyrime të detyrueshme për të respektuar të drejtat e njeriut.
Vitin e kaluar, një shqyrtim i brendshëm nga Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm (EEAS) zbuloi se Izraeli kishte shkelur Nenin 2 përmes shkeljeve sistematike të ligjit ndërkombëtar në Gaza. /Telegrafi/