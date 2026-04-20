BDI mbajti mbledhje të Këshillit të Përgjithshëm: Pushteti po shënjestron ish-kryetarët tanë të komunave
Dje në komunën e Likovës, BDI mbajti mbledhjen e katërt të Këshillit të Përgjithshëm të partisë, në të cilën kanë diskutuar mbi zhvillimet aktuale politike në vend, si dhe për organizimin e mëtejshëm të brendshëm partiak në funksion të këtyre zhvillimeve.
Nga BDI thonë se në kuadër të mbledhjes, u bë një analizë e situatës politike në vend.
"Me shqetësim u analizuan tendencat për grryerjen e Marrëveshjes Paqësore të Ohrit, e cila mund të ketë pasoja serioze për stabilitetin e vendit. Kërkojmë nga iniciatorët dhe zbatuesit e këtyre veprimeve që të tërhiqen nga të njëjtat dhe të vazhdohet me respektimin e plotë të Marrëveshjes së Ohrit, si rruga e vetme drejt stabilitetit dhe avancimit të vendit drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimi Evropian".
"Gjithashtu, u konstatua me shqetësim se nga pushteti po vihen në shënjestër ish-kryetarë komunash që vijnë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, si z. Blerim Bexheti dhe z. Fatmir Dehari. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është kundër kontrollit dhe revizionit institucional, por kundërshton fuqishëm presionin politik dhe qasjen politike. Jemi për kontroll dhe transparencë, por jo për drejtësi selektive dhe të motivuar politikisht, siç po ndodh me rastet në Saraj dhe Kërçovë".
"Në këtë mbledhje u diskutua edhe për zhvillimet në rajon dhe më gjerë. Sa i përket Evropës, u theksua se zhvillimet në Hungari dhe zgjedhjet në këtë vend anëtar të BE-së kanë ndikim edhe në Ballkanin Perëndimor. Ndërsa për zhvillimet në Lindjen e Mesme, Bashkimi Demokratik për Integrim i përcjell me shqetësim të madh, duke i konsideruar si rrezik për paqen globale çdo ideologji që synon shtrirjen e ndikimit përmes forcës, veçanërisht përmes armëve nukleare", thonë nga BDI.
"Gjithashtu, në këtë mbledhje raportuan të gjithë kryetarët e degëve lidhur me procesin e mbajtjes së kuvendeve të nëndegëve, si dhe përgatitjet për organizimin e kuvendeve të degëve, proces ky që pritet të kurorëzohet me përbërje të reja dhe përfaqësuese të strukturave partiake", theksojnë nga BDI.