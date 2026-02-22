Bayerni kërkon një tjetër transferim nga Liverpooli
Bayern Munich po shikon sulmuesin e Liverpool, Cody Gakpo, si opsion kryesor për të përforcuar repartin ofensivë, pas refuzimit të një transferimi për 19-vjeçarin Yan Diomande të RB Leipzig.
Sipas gazetarit të fokusuar te Bayern, DaveOCKOP, anëtarët e bordit bavarez besojnë se Diomande e refuzoi ofertën e klubit sepse kishte një marrëveshje personale me Liverpoolin.
Si përgjigje, Bayern po përgatit një ofertë të madhe prej 65 milionë funtesh për Gakpon, me qëllim të zgjidhjes së nevojës së tyre për sulmues.
Zëra me ndikim në Gjermani e shohin Gakpon si lojtarin ideal stilistikisht për Bundesligën, dhe si plotësues perfekt për Luis Diaz, i cili iu bashkua Bayernit verën e kaluar nga Liverpooli për 70 milionë euro.
Cody Gakpo ka qenë një lojtar kyç për Liverpoolin këtë sezon nën drejtimin e Arne Slot, duke marrë pjesë në 34 ndeshje në të gjitha garat.
Sulmuesi holandez ka shënuar 7 gola dhe ka dhënë 4 asistime, duke treguar ndikimin e tij të rëndësishëm në repartin ofensiv të skuadrës angleze.
Me këtë lëvizje të mundshme, Bayern synon të forcojë sulmin dhe të krijojë një partneritet të fuqishëm ofensivë me Luis Diazin, duke shtuar opsione të shumta në fazën e finalizimit dhe përmirësuar konkurrencën brenda skuadrës. /Telegrafi/