Bayerni gjen zëvendësuesin e Neuer në Angli, por rivalizohet nga Chelsea
Ylli i Brighton, Bart Verbruggen, po del si një objektiv kryesor për Bayern Munich, sipas raportimeve të talkSPORT.
Portieri legjendar Manuel Neuer përfundon kontratën me Bayernin këtë verë dhe ende nuk ka një vendim për të ardhmen e tij afatgjatë.
Kryesuesit e Bundesligës janë admirues të hershëm të portierit holandez, i cili mbush 24 vjeç në gusht dhe ka treguar paraqitje të shkëlqyera me kombëtaren e tij.
Sipas talkSPORT, Brighton është i qetë lidhur me interesin e klubeve të mëdha evropiane. Klubi anglez është i vetëdijshëm për vlerën e lartë të lojtarit dhe pritet të përfitojë nga 16 milionë paundët që i pagoi Anderlechtit për shërbimet e Verbruggen në vitin 2023 deri në 50 milionë euro në verë.
Në garë për nënshkrimin e portierit holandez mbetet edhe Chelsea, që gjithashtu ka shprehur interes për ta transferuar atë gjatë merkatos së verës.
Bayerni duhet të veprojë shpejt nëse dëshiron të sigurojë një zëvendësues cilësor për Neuer, duke pasur parasysh rivalitetin e fortë nga klubet e tjera evropiane. /Telegrafi/