Bayern Munich shkatërron Atalantën, triumfon bindshëm me gjashtë gola
Në një përballje ku dominimi nuk la vend për dyshime, Bayern Munich tregoi forcën e jashtëzakonshme duke mposhtur Atalantën me rezultatin spektakolar 1-6.
Skuadra gjermane zhvilloi një lojë të shpejtë, të organizuar dhe shumë efikase, duke shfrytëzuar çdo hapësirë në mbrojtjen kundërshtare.
Ndeshja nisi me intensitet të lartë dhe shpejtësi sulmesh nga Bayerni.
Josip Stanisic shfrytëzoi një top të humbur në zonën e Atalantës dhe shënoi golin e parë (0-1), duke vendosur ekipin gjerman në avantazh.
Më pas, Michael Olise tregoi precizion të lartë me një goditje nga jashtë zonës, që përfundoi në qoshen e poshtme të portës, duke zgjeruar epërsinë dhe duke vendosur një ton të qartë për pjesën e parë (0-2).
Sulmet e vazhdueshme të Bayernit sollën edhe golin e tretë, këtë herë me Serge Gnabry (0-3), i cili shfrytëzoi një top të lirë në zonë dhe finalizoi me qetësi, duke treguar se skuadra gjermane nuk po kursente asnjë mundësi.
Në pjesën e dytë, Nicolas Jackson dhe Michael Olise rikthyen intensitetin e lartë të sulmeve (0-5), duke shënuar dy gola të tjerë me kombinime të shpejta dhe goditje të sakta që surprizuan portierin Marco Carnesecchi.
Më pas, Jamal Musiala vulosi fitoren me një goditje precize të ulët në mes të portës (0-6), duke përforcuar dominimin e plotë të Bayernit.
Në fund të ndeshjes, Mario Pasalic realizoi golin e nderit për Atalantën (1-6), duke i dhënë rezultatit një përfundim të ngjarë, por pa ndryshuar realitetin e superioritetit të skuadrës gjermane.
Ky rezultat ka një impakt të madh në renditjen e grupit, duke vendosur Bayern Munich në një pozicion të fortë për të kaluar në fazat eliminatore, ndërsa Atalanta do të ketë nevojë të riparojë gabimet për të përballuar sfidat e ardhshme në këtë turne prestigjioz evropian. /Telegrafi/