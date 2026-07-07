Barthez dhe Shilton janë ende mbajtësit e rekordeve për numrin e ndeshjeve pa pësuar gol në kampionatet botërore
Francezi Fabien Barthez dhe anglezi Peter Shilton ndajnë vendin e parë në listën e portierëve me më shumë porta të paprekura në historinë e Kupës së Botës, njoftoi FIFA.
Portierët janë gjysma e ekipit në shumicën prej ekipeve kombëtare dhe sidomos në Kampionate Botërore, kur ekipet luajnë pak ndeshje.
Barthez dhe Shilton mbajtën secili dhjetë porta të paprekura në gjithsej 17 paraqitje në Kupën e Botës.
Francezi regjistroi pesë ndeshje pa pësuar gola në Kupën e Botës 1998, kur Franca fitoi Kupën e Botës, një në vitin 2002 dhe katër në Kupën e Botës 2006.
Shilton e mbajti portën të paprekur katër herë në vitin 1982 dhe nga tre në Kupat e Botës 1986 dhe 1990.
Në vendin e tretë në listë është një grup portierësh me nga tetë ndeshje secili pa pësuar gol. Ata janë holandezi Jan Jongbloed, brazilianët Leao dhe Taffarel, gjermani Sepp Maier, belgu Thibaut Courtois dhe francezi Hugo Lloris.
Jongbloed arriti tetë ndeshje pa pësuar gol në 12 paraqitje, Leao në 14, Sepp Maier dhe Taffarel në 18 secili, ndërsa Courtois dhe Lloris e arritën këtë sukses në 20 paraqitje secili.
Portierët në vendin e nëntë e tutje janë me nga shtatë ndeshje secili pa pësuar gol. Midis tyre është spanjolli Unai Simon, i cili e arriti këtë sukses në vetëm nëntë paraqitje, me pesë ndeshje pa pësuar gol në Kupën e Botës 2026.
RANKINGS: Goalkeepers with Most Clean Sheets at a World Cup
1st) Fabien Barthez – 10 in 17 appearances
1st) Peter Shilton – 10 in 17
3rd) Jan Jongbloed – 8 in 12
3rd) Leao – 8 in 14
3rd) Sepp Maier – 8 in 18
3rd) Taffarel – 8 in 18
3rd) Thibaut Courtois – 8 in 20
3rd)… pic.twitter.com/J5CC9hmbac
— Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) July 7, 2026
Brazilianët Alisson dhe Gilmar, spanjolli Iker Casillas, uruguaiani Fernando Muslera dhe gjermani Manuel Neuer kanë nga shtatë ndeshje secili pa pësuar gol.
Lista u përditësua pas ndeshjeve të luajtura më 6 korrik 2026. /Telegrafi/