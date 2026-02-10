Barcelona po konsideron shitjen e befasishme të yllit të skuadrës
Barcelona kanë vendosur prioritetet e tyre për afatin kalimtar të verës, ku sulmuesi numër 9 është objektivi kryesor. Ideja është të sjellin një lojtar të klasit të lartë në këtë pozicion, gjë që do të ketë pasoja për opsionet aktuale të klubit në këtë repart.
Shumëkush ka supozuar se Robert Lewandowski do të largohet nga klubi në fund të sezonit, kur i përfundon kontrata, megjithatë ka pasur sugjerime se ai mund të rikthehet si një alternativë rotacioni dhe jo si konkurrencë për vendin e titullarit.
Megjithatë, Sport raporton se Barcelona po debaton brenda klubit nëse në fakt duhet të jetë Ferran Torres ai që duhet t’i hapë derën largimit.
Torres është golashënuesi më i mirë i Barcelonës këtë sezon dhe starton në shumicën e ndeshjeve përpara Lewandowskit, edhe pse veteran polak ka qenë titullar në disa nga ndeshjet më të rëndësishme të sezonit.
Këtë vit ai ka shënuar 16 gola dhe ka dhënë një asist në 31 paraqitje, por kontrata e tij skadon në vitin 2027.
Kishte thënë se Barcelona planifikonte t’i ofronte një kontratë të re, por nuk ka pasur zhvillime të mëtejshme në këtë drejtim që nga tetori.
Nga ana e tij, sulmuesi 25-vjeçar i kombëtares së Spanjës është i interesuar të qëndrojë në klub.
Nëse Torres largohet, duket e mundshme që Lewandowski të mbetet si alternativë rezervë. Nëse Lewandowski do të largohej, Barcelona do të kursente rreth 30 milionë euro në paga bruto sezonin e ardhshëm.
Çdo marrëveshje e mundshme do të shoqërohej me një ulje të konsiderueshme të pagës, por në aspektin e limitit të pagave, do të aplikohej vetëm një reduktim prej 3 milionë eurosh, edhe nëse paga e tij aktuale do të ishte më e ulët se kaq./Telegrafi/