Barcelona në pritje për transferimin e yllit të Atletico Madrid
Barcelona e ka përcaktuar qartë strategjinë për afatin kalimtar të verës, duke synuar përforcimin e repartit ofensiv me një emër të nivelit të lartë.
Në këtë kuadër, Julian Alvarez është shndërruar në objektivin kryesor të drejtuesve sportivë të klubit katalanas.
Sulmuesi i Atletico Madrid përmbush të gjitha kriteret që kërkon Barcelona dhe, mbi të gjitha, gatishmëria e tij për të shqyrtuar një transferim të mundshëm e bën këtë operacion gjithnjë e më realist.
Në moshën 25-vjeçare, reprezentuesi argjentinas konsiderohet një nga sulmuesit më të kompletuar në futbollin evropian, falë lëvizshmërisë së tij, aftësisë për presion të lartë dhe instinktit për gol.
Brenda klubit blaugrana besohet se ai mund të jetë lideri i ri ofensiv i projektit, ndërsa fleksibiliteti për të luajtur në disa pozicione në sulm është një tjetër avantazh i madh.
Nga ana tjetër, drejtuesit e Atletico Madrid nuk kanë ndërmend të lehtësojnë largimin e tij.
Alvarez është një nga shtyllat kryesore të skuadrës dhe shitja e tij do të merrej në konsideratë vetëm për një ofertë të konsiderueshme.
Klubi madrilen ka vendosur një çmim minimal prej 100 milionë eurosh, një shumë që e detyron Barcelonën të eksplorojë alternativa për ta bërë marrëveshjen të realizueshme.
Një nga opsionet që po shqyrtohet nga Barcelona është përfshirja e një ose dy lojtarëve në marrëveshje, me qëllim uljen e kostos financiare.
Kjo formulë mund të jetë tërheqëse për Atletico Madrid, pasi do të siguronte përforcime në skuadër paralelisht me përfitimin ekonomik.
Megjithëse negociatat pritet të jenë komplekse, rrethanat aktuale japin arsye për optimizëm.
Barcelona është e vendosur për transferimin, lojtari është i hapur për një ndryshim, ndërsa Atletico Madrid është i gatshëm të dëgjojë oferta serioze.
E gjithë kjo paralajmëron një nga sagat më të mëdha të merkatos së verës, ku nëse palët arrijnë marrëveshje, Julian Alvarez mund të shndërrohet në transferimin kryesor të Barcelonës për të udhëhequr sulmin në vitet në vijim. /Telegrafi/