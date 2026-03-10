Barcelona merr licencën për lëshimin e një tribune tjetër në Camp Nou, kapaciteti drejt maksimumit
FC Barcelona ka marrë zyrtarisht një licencë 1C nga Këshilli i Qytetit të Barcelonës, duke i lejuar klubit të hapë nivelin e parë dhe të dytë të tribunës Gol Nord në Spotify Camp Nou.
Zgjerimi do të hyjë në fuqi nga ndeshja e së dielës në La Liga kundër Sevillas, e cila përkon edhe me zgjedhjet presidenciale të klubit.
Si rezultat, kapaciteti i stadiumit do të rritet ndjeshëm nga 45,401 në 62,657 vende, duke shënuar një hap tjetër në rihapjen graduale të Camp Nou gjatë rindërtimit të tij.
FC Barcelona has received the first occupancy license granted by the Barcelona City Council corresponding to Phase 1C of the Spotify Camp Nou, which includes the opening of the North Goalhttps://t.co/4d6KUh49Ha
— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2026
Por, Barcelona po përballet me ndërlikime të reja me rihapjen e tribunës Gol Nord në Spotify Camp Nou, pasi këshilli i qytetit vendosi kërkesa shtesë për qasje pavarësisht përfundimit të ndërtimit në nivelin e parë dhe të dytë.
Klubi kohët e fundit nisi procesin që anëtarët të blejnë bileta sezonale për rreth 14,000 vende të reja, por kërkesa tashmë ka tejkaluar kapacitetin, që do të thotë se mund të kërkohet një short për të ndarë vendet. Pasiguria mbetet gjithashtu mbi vendndodhjen përfundimtare të Grada d'Animacio.
Rritja e kapacitetit mund të rrisë pjesëmarrjen në zgjedhjet presidenciale të së dielës, ndërsa Barça e ka shndërruar Camp Nou në një fortesë që nga rikthimi në nëntor, duke fituar të 11 ndeshjet në shtëpi të luajtura atje. /Telegrafi/