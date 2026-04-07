Barcelona e di tashmë çmimin e Fisnik Asllanit
Barcelona tashmë e di çmimin që duhet të paguajë nëse dëshiron të mbyllë transferimin e Fisnik Asllanit, ylli kosovar që aktualisht luan te klubi gjerman Hoffenheim.
Klubi katalanas po vazhdon të eksplorojë tregun në kërkim të një sulmuesi që do të forcojë repartin ofensiv për sezonin e ardhshëm.
Ndër emrat që kanë fituar vëmendje të madhe në listën e tyre është pikërisht Asllani, një nga sulmuesit më në formë aktualisht në Bundesligë.
Megjithatë, ajo që disa muaj më parë dukej si një mundësi e përballueshme, tashmë është shndërruar në një operacion shumë më të ndërlikuar.
Në moshën 23-vjeçare, Asllani po kalon sezonin më të mirë të karrierës së tij, duke regjistruar 10 gola dhe 8 asistime në të gjitha garat.
Këto statistika pasqyrojnë ndikimin e tij të madh te Hoffenheim, ndërsa profili i tij ka tërhequr vëmendjen për shkak të shkathtësisë në sulm, aftësisë për t’u kombinuar me bashkëlojtarët dhe instinktit për gol.
Ai nuk është vetëm një realizues, por një lojtar që kontribuon ndjeshëm edhe në ndërtimin e aksioneve.
Drejtuesit e Barcelonës e kanë ndjekur prej kohësh zhvillimin e tij dhe e konsiderojnë si një profil që i përshtatet projektit të tyre: i ri, me potencial për rritje dhe tashmë i gatshëm për të konkurruar në nivel të lartë.
Fillimisht, ideja ishte një investim i moderuar për një sulmues me perspektivë, dhe kosovari dukej si një opsion ideal.
Hoffenheim, i vetëdijshëm për formën e lojtarit dhe interesin që ka ngjallur, nuk pranon ta lërë të largohet për më pak se 50 milionë euro.
Kjo shumë është dukshëm më e lartë se buxheti që Barcelona kishte parashikuar, rreth 30 milionë euro, duke krijuar një diferencë të konsiderueshme mes palëve.
E ardhmja e Asllanit do të varet nga zhvillimi i negociatave në javët në vijim.
Barcelona mbetet e interesuar, por nuk është e gatshme të futet në një garë financiare të pakontrolluar.
Drejtuesit sportivë duhet të vendosin nëse do të bëjnë një përpjekje shtesë për ta transferuar apo do të orientohen drejt alternativave të tjera në treg.
Vera pritet të jetë vendimtare, pasi rritja e Asllanit në performancë ka sjellë edhe një rritje të ndjeshme të vlerës së tij në treg. /Telegrafi/