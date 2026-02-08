Barcelona duhet t'i gjejë 142 milionë euro deri në fund të sezonit- ende nuk i ka paguar pesë lojtarë, që sot janë startues
Edhe pse po luajnë shkëlqyeshëm, situata financiare te Barcelona është ende larg të qenit ideale.
Mediat spanjolle po raportojnë se kampionia aktuale Barcelona ka borxh shumë para në tarifat e transferimeve për lojtarët që tashmë i ka sjellë.
Bëhet fjalë për shumën prej 162.84 milionë eurosh. Sipas informacionit në dispozicion, Barcelona mori një mesazh të qartë se deri në fund të sezonit, duhet të shlyejë deri në 142.78 milionë euro të atij borxhi në mënyrë që të ruajë stabilitetin financiar.
Barcelona u detyrohet miliona pesë ekipeve. Borxhi më i madh i referohet 43.07 milionë eurove që i detyrohen Leeds United për Raphinha, pastaj 25.96 milionë euro Sevilla për Jules Koundé dhe 18.29 milionë euro RB Leipzig për Dani Olmo.
Klubi katalanas i detyrohet gjithashtu 14.16 milionë euro Manchester City për Ferran Torres dhe 10.03 milionë euro të tjera Bayern Munich për Robert Lewandowski.
Paratë që i detyrohet Barcelona për transferime
Raphinha - Leeds United - 43.07 milionë euro
Jules Kounde – Sevilla – 25.96 milionë euro
Dani Olmo – RB Leipzig – 18.29 milionë euro
Ferran Torres – Manchester City – 14.16 milionë euro
Robert Lewandowski – Bayern Munich – 10.03 milionë euro
Si kujtesë, Barca kryeson deri më tani La Liga, përpara Real Madridit, është kualifikuar për gjysmëfinalet e Kupës së Mbretit dhe është gjithashtu në raundin e 16-tave të Ligës së Kampionëve. /Telegrafi /