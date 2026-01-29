Barcelona bën një tjetër lëvizje për transferimin e yllit të Interit
Afati kalimtar veror 2026 ka nisur tashmë të marrë formë në zyrat katalanase, me një emër konkret mbi tryezë.
Drejtori sportiv i Barcelonës, Deco, ka identifikuar nevojën për të përforcuar krahun e djathtë me një profil fizik dhe depërtues gjatë afatit kalimtar të ardhshëm veror.
Sipas burimeve të ndryshme pranë ambientit blaugrana, zgjedhja për këtë rol që kërkon forcë dhe shpejtësi është Denzel Dumfries.
Reprezentuesi holandez përshtatet në mënyrë ideale me skemën e presionit të lartë dhe tranzicionit të shpejtë që po propozohet aktualisht nga trajneri gjerman Hansi Flick.
Qëllimi kryesor është sigurimi i një lojtari që ofron një alternativë të besueshme dhe një prirje më të madhe sulmuese sesa Jules Kounde.
Edhe pse mbrojtësi francez ka paraqitur nivel të mirë në krah, stafi teknik po kërkon specialistë që sjellin më shumë thellësi dhe gjerësi në lojë.
Gjatë këtij sezoni, holandezi ka zhvilluar gjithsej 15 ndeshje zyrtare me fanellën e skuadrës italiane në kompeticione të ndryshme.
Pavarësisht disa problemeve fizike që i kanë penguar vazhdimësinë, lojtari ka arritur të shënojë tre gola të rëndësishëm.
Për Barcelonën, sigurimi i një 29-vjeçari me përvojë të gjerë ndërkombëtare përfaqëson një mundësi tregu që vështirë të injorohet. Kontrata e tij me klubin italian përfundon në qershor të vitit 2028, çka e bën të domosdoshme hapjen e negociatave direkte mes dy klubeve evropiane.
Barcelona do të duhet të menaxhojë me kujdes masën e pagave për të realizuar këtë operacion, i cili përfshin shifra të konsiderueshme në tregun aktual.
Pritet që bisedimet me rrethin e lojtarit të intensifikohen pas përfundimit të sezonit aktual në Evropë./Telegrafi/