Barcelona arrin marrëveshje personale me Julian Alvarez
Klubi katalunas, Barcelona thuhet se ka arritur marrëveshje personale me sulmuesin e Atletico Madridit, Julian Alvarez, për një transferim gjatë kësaj vere.
Sipas gazetarit Cesar Luis Merlo, Barcelona ka arritur një marrëveshje për kushtet personale me sulmuesin e Atletico Madridit, Julian Alvarez.
Ai shton më tej se Blaugranët po përgatisin ofertën e tyre të parë pa përfshirë lojtarë për Atleticon, të cilët janë të gatshëm ta shesin argjentinasin për 150 milionë euro.
🚨Barcelona acordó los términos personales con Julián Álvarez.
*️⃣Ahora, el club prepara una oferta sin jugadores de por medio para el Atlético Madrid, que en principio estaría dispuesto a dejarlo salir por €150M. pic.twitter.com/vQMOEKeYos
— César Luis Merlo (@CLMerlo) May 28, 2026
Raportime të shumta pohojnë se Barcelona ka planifikuar të paraqesë një ofertë me vlerë rreth 90 milionë euro plus bonuse për nënshkrimin e tij, dhe mbetet për t'u parë nëse Los Rojiblancos do ta cilësojnë të mjaftueshme.
Barca është e vendosur të nënshkruajë Alvarez si liderin e ri të sulmit pas largimit të Robert Leëandoëskit, pasi tashmë ka nënshkruar një marrëveshje për transferimin e Anthony Gordon nga Newcastle. /Telegrafi/