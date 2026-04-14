Barcelona ankohet në UEFA për gjendjen e fushës në Wanda Metropolitano
Ndeshja e dytë çerekfinale e Ligës së Kampionëve midis Atletico Madrid dhe Barcelonës do të luhet sonte në stadiumin Metropolitano në Madrid.
Ekipi i Diego Simeones ka një avantazh prej dy golash nga ndeshja e parë 0-2, por katalanasit sigurisht që nuk do të hyjnë me flamur të bardhë, dhe sipas njoftimeve, ata po shkojnë edhe për një remontada (rikthim).
Megjithatë, Barcelona ngriti shqetësime te UEFA në lidhje me lartësinë e barit në stadiumin Metropolitano, me trajnerin Hansi Flick që e diskutoi çështjen me një delegat të UEFA-s gjatë seancës së fundit stërvitore të skuadrës së tij.
Një video u shfaq duke treguar Flick duke treguar me gisht drejt fushës në stadiumin Metropolitano dhe duke diskutuar lartësinë e barit me një nga gjyqtarët, duke nxitur spekulime se Barcelona ishte e pakënaqur me gjendjen e fushës përpara një përballjeje vendimtare evropiane.
Sipas AS, zyrtarët e klubit katalanas sqaruan më vonë se nuk ishte paraqitur asnjë ankesë zyrtare. Megjithatë, ata konfirmuan se Flick ua kaloi vëzhgimet e tij delegatëve të UEFA-s, të cilët më pas kryen protokollet e zakonshme të inspektimit të fushës para ndeshjes.
I njëjti raport thotë se Atletico ka hedhur poshtë sugjerimet se fusha është problematike përpara ndeshjes së dytë, me klubin madrilen që pretendon se bari është në gjendje të mirë, nëse jo dukshëm më të mirë se sa ishte një muaj më parë.
Ata gjithashtu theksuan se temperaturat më të larta në Madrid në javët e fundit kanë kontribuar në ruajtjen e cilësisë së barit në Metropolitano. /Telegrafi/