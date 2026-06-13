Barazimi që shkatërroi parashikimet – vetëm pak “Ekspertë” e qëlluan rezultatin e ndeshjes Katar 1-1 Zvicër
Më shumë se 3.9 mijë parashikime janë regjistruar në platformën e “Eksperti” për ndeshjen mes kombëtares së Katarit dhe asaj të Zvicrës (1-1), një tjetër përballje e fortë e Grupit B në Kupën e Botës 2026 që ka tërhequr interes të madh nga tifozët dhe përdoruesit e platformës.
Rezultatet tregojnë edhe një herë vështirësinë e madhe të parashikimit në futbollin e nivelit të lartë, pasi pjesa dërrmuese e pjesëmarrësve nuk arritën të afrohen me rezultatin final.
Statistikat e parashikimeve
Nga gjithsej rreth 3,924 parashikime të regjistruara:
Vetëm 17 pjesëmarrës qëlluan saktë rezultatin 1-1 dhe fituan 10 pikë
14 pjesëmarrës ishin afër me diferencë (6 pikë)
0 pjesëmarrës qëlluan vetëm fituesin e ndeshjes
3,907 pjesëmarrës rezultuan plotësisht gabim
Parashikimet më të shpeshta të rezultatit
Në total morën pjesë rreth 3.9 mijë përdorues, ku dominuan disa skenarë të thellë fitoreje dhe rezultate të ndryshme të shpërndara.
Më të zgjedhurit ishin kryesisht fitore të thella si 0-3, 0-2 dhe 1-3, ndërsa një pjesë më e vogël parashikoi barazime apo fitore minimale.
Megjithatë, vetëm një numër shumë i vogël përdoruesish e parashikuan saktë barazimin 1-1, duke treguar se realiteti në fushë ishte krejt ndryshe nga pritshmëritë e komunitetit.
Futbolli mbetet i paparashikueshëm
Edhe pse mijëra tifozë dhanë mendimin e tyre para ndeshjes, statistikat tregojnë qartë se futbolli në nivelin botëror mbetet jashtëzakonisht i vështirë për t’u parashikuar.
Kjo e bën platformën “Eksperti” edhe më interesante, ku çdo ndeshje sjell surpriza dhe ku një detaj i vogël mund të bëjë diferencën në renditjen finale.
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