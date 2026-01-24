Banorët përballen me sfidën e buxhetit, Labinoti rruan njërën vetull
Banorët e Big Brother VIP Kosova kanë zhvilluar së fundmi sfidën e radhës për buxhetin, një provë që kërkon bashkëpunim dhe sakrifica nga secili prej tyre për të siguruar kushtet javore në shtëpi.
Si pjesë e kësaj sfide, secilit banor i është caktuar një detyrë e veçantë që duhej përmbushur.
Një nga detyrat më të komentuara i ra Labinot Rexhës, të cilit iu kërkua të rruante një pjesë të trupit, duke përfshirë opsione si vetullat, flokët apo zona të tjera.
BBVK/Instagram
Labinoti vendosi ta çojë deri në fund sfidën.
Ai shkoi dhe rroi njërën vetull, duke shkaktuar reagime të menjëhershme brenda shtëpisë.
Veprimi i tij u prit me habi, të qeshura dhe komente nga banorët, ndërsa publiku jashtë shtëpisë e komentoi gjerësisht momentin në rrjetet sociale.
Ky veprim tregoi gatishmërinë e Labinotit për të sakrifikuar për grupin dhe e bëri sfidën e buxhetit edhe më të paharrueshme për këtë javë në Big Brother VIP Kosova. /Telegrafi/