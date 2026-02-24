Banorët e Nju Jorkut duke u argëtuar në "një ndeshje me topa bore" - e cila pothuajse u shndërrua në kaos
Një turmë e madhe personash u mblodh të hënën pasdite në Washington Square Park në Manhattan, ku një lojë masive me topa bore doli jashtë kontrollit dhe pothuajse u shndërrua në kaos.
Sipas autoriteteve, qindra njerëz hodhën topa bore ndaj njëri-tjetrit, makinave që kalonin dhe madje edhe ndaj policëve.
Disa pjesëmarrës u panë duke goditur me borë edhe një automjet policie, ndërsa oficerët u detyruan të largoheshin nga zona.
Një polic paralajmëroi turmën, ndërsa përmes megafonit u kërkua që të mos goditeshin makinat.
Autoritetet thanë se nuk u raportuan të lënduar.
Megjithatë, sindikata e policisë e dënoi incidentin si një sulm të papranueshëm ndaj oficerëve. Ajo kërkoi identifikimin dhe arrestimin e personave të përfshirë në përleshje. /Telegrafi/