AUDI po zhvillon një limuzinë të re
Duket sikur një markë e re makinash lind në Kinë çdo ditë, por një hyrje e kohëve të fundit mban një emër të njohur.
Audi dhe SAIC forcuan lidhjet e tyre në vitin 2024 për të lansuar AUDI-n si një entitet të veçantë të fokusuar ekskluzivisht në automjetet elektrike.
E5 Sportback udhëhoqi rrugën, i pozicionuar diku midis një SUV dhe një furgoni. E7X arrin këtë vit si një SUV i vërtetë, transmeton Telegrafi.
Në vitin 2027, një model i tretë do t'i bashkohet gamës AUDI. Edhe ai do të heqë dorë nga katër unazat e famshme, duke paraqitur në vend të tyre emrin e kompanisë të shkruar me shkronja të mëdha.
Automjeti i ardhshëm do të jetë një limuzinë, gjë që ka kuptim duke pasur parasysh se klientët kinezë ende preferojnë formën tradicionale.
Në fakt, A5 që shitet në vend të kësaj është një limuzinë e vërtetë me një kapak bagazhi, ndërsa pjesa tjetër e botës merr një liftback me pesë dyer.
Duke folur me Reuters, CEO i Projektit të Bashkëpunimit Audi dhe SAIC ndau disa detaje paraprake rreth modelit të tretë AUDI.
Përveç konfirmimit të stilit të karrocerisë limuzinë, Fermín Soneira e përshkroi atë si një "model sportiv për tregun e klasit të lartë".
Kryeinspektori shpjegoi se inxhinierëve u duhen vetëm dy vjet për të zhvilluar makinën, pasi procesi mund të përshpejtohet pasi do të jetë në përputhje vetëm me rregulloret kineze.
SAIC dhe markat rivale vendase po punojnë me të ashtuquajturën "shpejtësi kineze", diçka që prodhuesit globalë të makinave mund ta ëndërrojnë vetëm.
Lojtarët kryesorë të industrisë zakonisht marrin tre deri në katër vjet, ose edhe më shumë, për të zhvilluar një produkt të ri.
Me ndihmën e SAIC, AUDI mund të sjellë modele të reja në treg me një ritëm të ngjashëm me atë të markave të tjera kineze. Epo, vetë AUDI është teknikisht një prodhues kinez makinash.
Do të jetë interesante të shihet se si makina do të krahasohet me A6L E-Tron të Audi-t, i cili shitet në vend dhe zhvillohet përmes ndërmarrjes së përbashkët Audi-FAW.
Hyrja e parë e Audi-t në tregun kinez daton që nga viti 1988, kur hyri përmes First Automotive Works, një prodhues shtetëror makinash.
Që nga viti 2021, Audi ka punuar gjithashtu me SAIC, një tjetër prodhues shtetëror makinash. Ndërkohë, shitjet e modelit të parë AUDI kanë arritur në 10,000 njësi që nga lansimi i E5 Sportback shtatorin e kaluar.
E7X del në shitje në tremujorin e dytë të këtij viti, përpara mbërritjes së limuzinës në vitin 2027.
Modelet ekzistuese synojnë blerës të rinj dhe të pasur që kërkojnë diçka të ndryshme nga linja e zakonshme e Audi-t, siç dëshmohet nga dizajnet e tyre krejtësisht të dallueshme brenda dhe jashtë. /Telegrafi/