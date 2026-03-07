Audi përgatitet të zbulojë SUV-in e ri luksoz Q9
Dikur këtë vit, Audi do të zbulojë SUV-in Q9 me tre rreshta ulësesh.
Foto të reja kanë kapur testimin e ardhshëm të modelit në rrugët publike dhe duket se është gati për prodhim.
Ato tregojnë SUV-in in e kamufluar.
Q9 do të mbështetet në arkitekturën Premium Platform Combustion të Audi.
PPC mund të akomodojë motorë me benzinë, naftë, hibrid plug-in dhe motorë me gamë të zgjeruar.
Brenda, Q9 mund të ketë një kabinë si A5, me një paraqitje me dy ekrane në panelin e instrumenteve. /Telegrafi/
