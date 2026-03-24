Audi në vështirësi në Formula 1, jep dorëheqje shefi i ekipit
Audi ka pasur një fillim të ngadaltë në debutimin e saj në Formula 1 në vitin 2026.
Ekipi ka vetëm dy pikë dhe aktualisht ndodhet në vendin e tetë, pas dy garash.
Por me sa duket, Drejtori i Ekipit Jonathan Wheatley ka parë mjaftueshëm.
Raportohet se Wheatley është larguar nga roli i tij si udhëheqës i ekipit.
Audi citon "arsye personale" si shkak për këtë veprim, por Wheatley thuhet se nuk po tërhiqet plotësisht nga F1.
Ai po largohet për të menaxhuar Aston Martin.
Nëse Audi përballet me një nisje të vështirë këtë sezon, Aston Martin është në një pozicion edhe më të vështirë.
Problemet me sistemin e fuqisë e kanë penguar ekipin britanik të shënojë pikë deri më tani këtë sezon. /Telegrafi/
