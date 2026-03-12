Athletic Bilbao do ta shesë Nico Williamsin në verë, tre gjigantë anglezë po e monitorojnë
Skena e futbollit në Bilbao ka marrë një kthesë të papritur pas raportimeve të fundit që e lidhin anësorin Nico Williams me një largim nga ‘San Mames’. Pavarësisht kontratës së tij deri në vitin 2035, Athletic Bilbao duket se ka humbur durimin me performancat e paqëndrueshme të sulmuesit 23-vjeçar.
Ky sezon ka qenë i vështirë për lojtarin spanjoll, i cili është përballur me probleme të vazhdueshme pubike që i kanë dëmtuar performancën fizike. Me një rekord prej katër golash dhe gjashtë asistimesh në 26 ndeshje, drejtuesit e klubit të Bilbaos do të ishin të gatshëm të negocionin transferimin e tij të menjëhershëm.
Çuditërisht, klubi do të pranonte edhe oferta nën klauzolën e tij të lirimit prej 95 milionë eurosh, duke lehtësuar kështu kalimin e tij në Ligën Premier. Athletic Bilbao e kupton se koha e lojtarit te baskët mund të jetë duke mbaruar nëse arrin një ofertë financiare që i kënaq të dyja palët.
Klubet e Ligës Premier po e vëzhgojnë Williamsin
Manchester United është shfaqur si një nga kandidatët kryesorë për të marrë shërbimet e sulmuesit anësor gjatë afatit kalimtar të verës. Djajtë e Kuq po kërkojnë të përforcojnë një sulm që tashmë krenohet me lojtarë si Matheus Cunha dhe Benjamin Sesko, duke shtuar dinamizëm në krahun e majtë.
Për United, mbërritja e Williams do të përfaqësonte një hap të rëndësishëm përpara, duke plotësuar kërcënimin sulmues që paraqet Amad Diallo. Bilbao po monitoron nga afër zhvillimet në Mançester, të vetëdijshëm se tregu anglez zotëron burimet e nevojshme financiare për transferimin.
Ndërkohë, Chelsea i Liam Rosenior është futur gjithashtu në garë për të ndërtuar një sulm ëndrrash në Stamford Bridge. Ideja e “Bluve” është ta bashkojnë lojtarin me yje si Cola Palmer dhe Estevao, duke formuar një treshe sulmuese të frikshme në tokën britanike.
Ky transferim në Londër do të përfshinte largimin e Alejandro Garnacho, i cili është vënë në treg për të financuar mbërritjen e sulmuesit të krahut bask.
Mikel Arteta i ka kërkuar gjithashtu bordit të Arsenalit të monitorojë situatën e lojtarit duke pasur parasysh largimet e mundshme të anësorëve të tij aktualë. Nico Williams do të mbërrijë në stadiumin Emirates për të mbushur boshllëqet e lëna nga lojtarë si Gabriel Martinelli ose Leandro Trossard në formacionin titullar. /Telegrafi/