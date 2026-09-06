Asiston Mo Salah, shënon Ernest Muçi
Sulmuesi shqiptar Ernest Muçi ka shënuar golin e parë në Superligën e Turqisë për këtë sezon.
Ai realizoi për ta dërguar rezultatin në 4-0, sfidë ku Trabzonspori e dominoi plotësisht Genclerbirligin.
𝑬𝒓𝒏𝒆𝒔𝒕 𝑴𝒖𝒄̧𝒊 ✨#TSvGB pic.twitter.com/a3M2I4IkUX
— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 6, 2026
Pas një kundërsulmi të shpejtë, Muçi përfitoi nga asistimi i Mo Salah për ta mposhtur portierin kundërshtar.
Për ta parë golin: VIDEO./Telegrafi/
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