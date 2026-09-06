Sulmuesi shqiptar Ernest Muçi ka shënuar golin e parë në Superligën e Turqisë për këtë sezon.

Ai realizoi për ta dërguar rezultatin në 4-0, sfidë ku Trabzonspori e dominoi plotësisht Genclerbirligin.

Pas një kundërsulmi të shpejtë, Muçi përfitoi nga asistimi i Mo Salah për ta mposhtur portierin kundërshtar.

Për ta parë golin: VIDEO./Telegrafi/

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