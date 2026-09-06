Gol e asistim, Donat Rrudhani shkëlqen në fitoren e madhe të Sionit ndaj Thun
Mesfushori Donat Rrudhani ka dhënë një tjetër paraqitje spektakulare, këtë herë ndaj kampionit në fuqi, Thun.
Sun arriti një fitore të madhe me rezultat 3-2, sfidë ku ishin me një lojtar më pak pasi Sylla u ndëshkua me karton të kuq pas vetëm 41 minutave lojë.
Rrudhani fillimisht asistoi për Sow, i cili shënoi nga afërsia për të barazuar rezultatin.
Ndërsa, në pjesën e dytë – Rrudhani e mori përgjegjësinë për të goditur penalltinë, nga e cila ishte i pagabueshëm duke e përmbysur Sionin.
Ai u zëvendësua në minutën e 67-të dhe me këtë paraqitje fantastike, “SofaScore” e vlerësoi me notën 8.4.
Me këto paraqitje të shkëlqyera, nuk do të ishte befasi nëse përzgjedhësi Franco Foda e fton për katër ndeshjet e shtatorit./Telegrafi/
Top Lajme
Kampionati Botëror 2026
Jobs
Real Estate