“Asgjë nuk ka ndryshuar” - Infantino konfirmon kandidaturën për një tjetër mandat në krye të FIFA-s
Gianni Infantino do të rikandidojë për postin e presidentit të FIFA-s në zgjedhjet e marsit të vitit të ardhshëm, pavarësisht presionit në rritje për dorëheqjen e tij.
Infantino është përballur me kritika të shumta pas përpjekjeve për t’u shitur investitorëve privatë një pjesë të të drejtave në turnetë e organizuara nga FIFA.
Pavarësisht polemikave, ai nuk ka ndërmend të largohet nga posti dhe pritet të përballet me një kandidat rival në zgjedhjet që do të zhvillohen gjatë Kongresit të FIFA-s në Marok vitin e ardhshëm.
Kandidatët që dëshirojnë të sfidojnë Infantinon duhet të deklarojnë zyrtarisht kandidaturën e tyre deri më 18 nëntor.
Një zëdhënës i FIFA-s ka konfirmuar se planet e Infantinos mbeten të pandryshuara.
“Presidenti i FIFA-s njoftoi në prill se do të kandidojë për rizgjedhje në vitin 2027. Sigurisht, asgjë nuk ka ndryshuar. Zoti Infantino do të kandidojë për rizgjedhje”, deklaroi zëdhënësi.
Infantino është përballur me kritika edhe nga disa prej zëvendëspresidentëve të FIFA-s në Azi, Evropë dhe Amerikën e Veriut, ndërsa mosmarrëveshjet rreth mënyrës së drejtimit të organizatës vazhdojnë.
Muajin e kaluar, vendet evropiane hoqën dorë nga kërcënimi për bojkotimin e kompeticioneve të FIFA-s, pasi morën garanci se përpjekje për të “deformuar futbollin në këtë mënyrë” nuk do të bëheshin më.
Megjithatë, UEFA vazhdon të udhëheqë një fushatë më të gjerë që synon largimin e Infantinos nga posti i presidentit të FIFA-s.
Ndërkohë, presidenti i FIFA-s ka shfrytëzuar vizitat e tij të fundit ndërkombëtare për të promovuar investimet dhe fondet që organizata ka siguruar për federatat e futbollit në mbarë botën.
Këto investime mund të rezultojnë të rëndësishme në zgjedhjet presidenciale, pasi secila federatë anëtare e FIFA-s ka një votë me peshë të barabartë.
Infantino ishte së fundmi i pranishëm në Kupën e Botës për Femra U-20 në Poloni, ku refuzoi të komentonte për të ardhmen e tij në krye të FIFA-s apo për konfliktin e vazhdueshëm me UEFA-n.
Me afrimin e zgjedhjeve, kandidatët potencialë kanë afat deri më 18 nëntor për të deklaruar synimin e tyre për të garuar. Kjo pritet të krijojë terrenin për një garë të kontestuar në marsin e vitit të ardhshëm.
Vendimi i Infantinos për të kërkuar një tjetër mandat vjen në një periudhë kur drejtimi i tij po përballet me një presion dhe vëmendje gjithnjë e më të madhe, ndërsa tensionet me UEFA-n dhe me figura të ndryshme brenda FIFA-s vazhdojnë. /Telegrafi/