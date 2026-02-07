Arsenali triumfon me lehtësi ndaj Sunderlandit
Arsenal ka shënuar një fitore të rëndësishme në Ligën Premier, duke mposhtur Sunderlandin me rezultatin 3-0 në ndeshjen e cila i takoi javës së 25-të.
Rastin e parë serioz për gol Arsenali e pati në minutën e 30-të me anë të Declan Rice, por topi shkoi fare pranë shtyllës.
Ndeshja u ndez në minutën e 42-të, kur Martin Zubimendi shënoi me një vole të bukur nga skaji i zonës, pas asistimit të Leandro Trossard për rezultatin 1-0.
Në pjesën e dytë, vendasit gjetën edhe golin e radhës. Në minutën 66-të, Kai Havertz dha një pasim të saktë në zonë për Viktor Gyökeres, i cili nuk gaboi dhe shënoi në këndin e poshtëm të majtë të portës për 2-0.
Sunderland u përpoq të mbrohej dhe të godiste me kundërsulme, por nuk arriti të rrezikonte në mënyrë reale portën e Arsenalit.
Deri në fishkëllimën e fundit të gjyqtarit, Arsenali ia doli të shënojë edhe golin e tretë ku sërish në skenë doli Gyokeres që realizoi për 3-0.
Me këtë fitore ‘Topçinjtë’ shkojnë në kuotën e 56 pikëve në kampionatin anglez, nëntë më shumë se Man City në pozitën e dytë që ka 47 sosh, por me një ndeshje më pak të zhvilluar./Telegrafi/